Симферополь, , 10:23 — REGNUM Ещё 214 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 19 ноября на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 18 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая — завозные из-за рубежа», — уточнил глава региона.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на наличие коронавируса 5448 человек. Всего за период пандемии в регионе подтверждено 12 947 случаев заражения, выздоровели 8673 человека. Скончались 222 пациента с подтверждённым COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу специалистов, резкий рост числа заражений коронавирусом в Крыму может произойти в декабре. В регионе приняли решение отменить все массовые новогодние мероприятия — речь не только о корпоративах, но и муниципальных «ёлках».