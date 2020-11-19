Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3697 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 19 ноября рассказал замглавы оперативного штаба при координационном совете Бердия Сичинава на брифинге.

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Всего на текущую дату в стране выявили 93 092 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 73 877 победили инфекцию, в том числе 2409 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 853 человека с диагнозом COVID-19, из них 38 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5833 пациента, в оборудованных гостиницах — 3518. На карантин поместили 2186 человек, на самоизоляции находятся 49 047 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3443 носителя SARS-CoV-2, а 2539 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Напомним, резкий рост темпов распространения коронавируса в Грузии начался в сентябре. В стране ввели комендантский час и ряд ограничений на массовые мероприятия. Члены правительства подчеркивают, что локдаун в стране вводиться не будет.

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