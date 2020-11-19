Ташкент, , 10:20 — REGNUM Транспортное предприятие Ташкента увеличило количество автобусов на маршрутах из-за резкого похолодания и гололеда, сообщили 19 ноября в пресс-службе АО «Тошшахартраншизмат» («Ташгортранссервис»).

В компании призвали граждан отказаться от личного транспорта. Всего по маршруту запущен 991 автобус. Отрицательная температура в Ташкенте сохранится до конца текущей недели.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 19 ноября температура воздуха в Ташкенте днем опустится до семи градусов ниже нуля, ночью — до минус 14. 23 ноября воздух прогреется до нуля градусов.