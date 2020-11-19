Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM До конца ноября 2020 года школы Екатеринбурга, скорее всего, останутся закрытыми на дистанционный режим, заявил глава города Александр Высокинский местным СМИ.

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Чиновника спросили, будут ли школьники учиться в дистанционном формате на следующей неделе, с 23 по 29 ноября 2020 года. «Я думаю, что да», — ответил градоначальник.

Мэр добавил, что власти делают всё возможное, чтобы период дистанционной учёбы длился недолго.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционном режиме находятся учащиеся 6−10-х классов школ Свердловской области.

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