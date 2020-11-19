Бишкек, , 10:17 — REGNUM Детский фонд ООН передал министерству здравоохранения Киргизии лекарства для лечения от COVID-19 на сумму $100 тысяч (около 7,6 млн рублей). Об этом сообщили в ведомстве.

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В состав гуманитарного груза вошли: 1 000 упаковок ко-амоксиклава, 500 упаковок цефтриаксона и 1 000 упаковок гепарина. Еще 1 000 упаковок ко-амоксиклава киргизстанские медики получат в феврале 2021 года.

Медикаменты республике предоставили по просьбе министерства иностранных дел Киргизии — в рамках финансируемого Евросоюзом проекта по реагированию на пандемию коронавируса.