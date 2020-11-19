Копенгаген, , 10:16 — REGNUM Проведённое в ведущем медицинском центре Дании — Rigshospitalet — исследование показало, что медицинская маска сама по себе не обеспечивает эффективной защиты человека от заражения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Отмечается, что исследованием было охвачено более шести тысяч человек, часть из которых использовали маски, часть — нет.

Так, анализ полученных данных показал, что среди участников исследования, которые не пользовались масками, заразились 2,1%, а среди других — 1,8%.

Исследование не подтверждает ожидавшееся 50-процентное снижение вероятности заражения у использовавших маски и свидетельствует о более скромной степени защиты — на уровне 15−20%», — говорится в исследовании.

Вместе с тем сообщается, что исследователи не ставили перед собой целью изучение эффективности маски как средства профилактики передачи инфекции здоровым людям от заразившихся. Кроме того, не выяснена ее польза в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием российского лидера Владимира Путина заявила, что обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России.

Она уточнила, что в 79 регионах ввели запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов в ночное время. «В 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сказала вице-премьер.