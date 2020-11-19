Грозный, , 10:13 — REGNUM В Чечне будет усилена профилактическая работа с населением, особенно с молодежью. Чтобы исключить влияние различных сомнительных информаторов в сети интернет, молодое поколение надо занять полезными реальными делами. Об этом заявил 18 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с представителями органов власти и правоохранительных органов.

«Необходимо обезопасить молодые умы от негативного влияния «интернет-проповедников», а также игр, которые вызывают психические расстройства и побуждают подчиняться другому человеку на расстоянии, что приводит к очень печальным последствиям», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, молодое поколение — это будущее республики, поэтому надо занять его реальными делами, в том числе различными познавательными конкурсами и спортивными мероприятиями.

Напомним, в Чечне в 2009 году создали детско-юношескую организацию «Юные Кадыровцы», которая работает во многих школах республики. Также работает всероссийское движение «Юнармия».

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