Берёзовский, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области 41-летняя женщина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд выяснил, что в марте 2019 года эта гражданка распивала спиртное в компании своих друзей. С одним из гостей у неё возник конфликт из-за того, что тот сел на её диван. Потерпевший попытался защитить женщину от буйного гостя, но тот так ударил его, что тот упал и из его карманов просыпалась мелочь. Хозяйка жилища заподозрила своего защитника в том, что он украл её деньги, и начала избивать его ногами, а затем выгнала всех гостей из комнаты.

Потерпевший пробыл в коридоре и подъезде общежития до утра без какой-либо помощи, а затем скончался. Ударивший его гражданин уже отбывает наказание. Приговор был оглашён в ноябре 2019 года. Женщина должна была выслушать свой приговор вместе с ним, но сбежала и несколько месяцев была в розыске. В итоге суд назначил ей 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима.