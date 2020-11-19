Орск, Оренбургская область, , 10:10 — REGNUM В Орске Оренбургской области 19 ноября проходит очередное заседание горсовета. Из-за нарушения депутатами масочного режима вызвана полиция, сообщает orsk.ru.

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По данным информресурса, часть депутатов отказались надевать маски. Павел Коровин заявил, что принуждение надеть средства индивидуальной защиты нарушает его конституционные права. Дело дошло до вызова правоохранителей. В итоге маски пришлось надеть.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в горсовете нарушается масочный режим во время заседания депутатов. В октябре из-за протеста Павла Коровина пришлось вызвать полицию.

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