Москва, , 10:09 — REGNUM На сегодняшний день приобрести «Йодомарин» в российских аптеках практически невозможно. Дефицит этого популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме зафиксировали и аптеки, и фармдистрибьюторы.

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О том, что препарат пропал из ассортимента ряда аптечных сетей РБК заявили представили сетей «36,6», «Неофарм» и «Магнит аптека».

Как уточнил глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев, отгрузки препарата в настоящее время уже начались, однако ликвидировать его дефицит планируется только к концу ноября. «Магнит аптеки» ожидают поставок «Йодомарина» в ближайшее время. При этом представитель «36,6» заявил об отсутствии поставок лекарственного препарата от дистрибуторов.

Издание отмечает, что падение продаж препарата началось в середине сентября. В октябре 2020 года было продано около 123 тыс. упаковок, а за аналогичный период прошлого года — 320,5 тысячи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в августе выросли цены на целый ряд лекарственный препаратов. Так, согласно данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), значительнее всего подорожал йод. Стоимость флакончика с 10 мл этого антисекптика увеличилась в среднем на 28,67%.

Напомним, в октябре в Москве, Подмосковье и ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в перечень жизненно важных лекарств. Это действующее вещество препаратов под разными торговыми марками, в тои числе «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и других. Лекарство прописывают, например, беременным женщинам, для снижения свертываемости крови и риска образования тромбов. Также его используют для лечения осложнений после COVID-19.

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