Москва, , 10:09 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 70,6 млн. Об этом 19 ноября сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 70,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 577 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 486 746 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 ноября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 70 075 886.