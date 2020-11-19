Петрозаводск, , 10:10 — REGNUM В Республике Карелия зафиксировали еще три летальных исхода от COVID-19. Общее количество умерших от этой болезни составляет в регионе 78 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как сообщил 19 ноября заявил глава региона Артур Парфенчиков, в госпитале для ветеранов войн скончались жительница Петрозаводска, 1934 года рождения, и житель поселка Нелгомозеро, 1953 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице — жительница Петрозаводска, 1949 года рождения.

Во всех трех случаях пациенты страдали хроническими заболеваниями, которые не позволили им справиться с инфекцией.

«С начала пандемии умерли 78 человек. Смертность от COVID — 19 в республике составляет 12,7 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза ниже среднероссийского показателя — 23,4 случая на 100 тысяч населения», — пояснил он.

Кроме того, в регионе вновь суточный прирост выявленных инфицированных превысил отметку в триста человек — за прошедшие сутки в Карелии зарегистрировано 343 зараженных (+44 к уровню предыдущего дня), в том числе 43 ребенка. Также у 258 из этого числа уже есть признаки COVID-19.

Наибольшие число зараженных выявлено в Петрозаводске (209), а также в Прионежском (30), Медвежьегорском (20), Сегежском (13), Кондопожском и Олонецком (10) районах и в Кеми (13).

«В стационарах находятся 631 человек, из них в состоянии средней тяжести — 576 (+51 за сутки), тяжелых — 32, на ИВЛ — 23», — уточнил глава республики.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 11 410 инфицированных человек, из них 5514 человек выписаны, в том числе 152 за минувшие сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2269 человек, в том числе 38 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 89 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии после протестов пересмотрели нормы заполняемости транспорта