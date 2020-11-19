Москва, , 10:03 — REGNUM Представитель Национальной ассоциации заслуженных врачей, заслуженный врач РФ, председатель Ассоциации нефрологов России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ватазин настоятельно рекомендовал блогеру Алексею Навальному не распространять дезинформацию о российской вакцине от коронавируса.

Ранее Алексей Навальный выступил с критикой российских разработок вакцины от COVID-19 и ее испытаний, а также о перспективе массовой вакцинации в стране.

В то же время профессор Андрей Ватазин отметил, что российскую вакцину создавали на основе исследований 2009 года, поэтому новый штамм коронавируса был внедрен в уже существующую технологию. Также член ассоциации отметил, что «Спутник V» высоко оценили в Швейцарии.

«Наша вакцина выгодно отличается от аналогов. В Швейцарии уже оценили нашу вакцину от коронавируса, оценив ее преимущества. При разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» были учтены два вектора аденовируса человека (вирусы, не способные размножаться в организме), что повышает её эффективность. Основанная на двух модифицированных аденовирусах, российская технология производства вакцины менее хрупкая, чем западный аналог. На сегодняшний момент интерес к нашей вакцине проявили интерес порядка 50 государств, которые уже заказали 1,2 миллиарда доз «Спутника V», — подчеркнул Андрей Ватазин.

«Эксперты Ассоциации сделали первые шаги и на себе опробовали новую вакцину. Уже около 16 000 человек в России сделали прививки от COVID-19. И по последним данным, ее эффективность составляет 92%. Это высокая эффективность. Я призываю господина Навального исключить из своих политических мишеней российских медиков. В нынешней ситуации, когда они работают практически на линии фронта, с повышенными нагрузками, рискуя своим здоровьем, это выглядит, как минимум кощунственно», — отметил он на своей странице в социальной сети.

«А людей я призываю быть более разумными и не поддаваться домыслам не заинтересованного в их здоровье блогера и осознать, что риск заболевания будет выше если, мы будем игнорировать возможности нашей страны, которые позволят нам победить пандемию», — завершил свой комментарий российский медик.