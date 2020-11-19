Актау, Казахстан, , 09:58 — REGNUM Перинатальный центр в Актау размещает беременных женщин в коридорах из-за нехватки мест в палатах, сообщает издание «Лада» со ссылкой на местную жительницу.

Женщина сказала, что её сестра обратилась в перинатальный центр с жалобами на низкий гемоглобин и отеки. «Рядом с ней в коридоре до сих пор лежат другие беременные. В коридоре при этом очень холодно!» — сказала жительница Актау.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау. Чиновники признались, что беременных размещали в коридоре в качестве временной меры. В ведомстве уточнили, что в перинатальном центре вместо 250 находится 277 женщин.

Кроме того, 13 рожениц с коронавирусом занимают отдельный блок, пояснили в управлении.

Отметим, перинатальный центр Мангистауской области открыт в 2018 году. Его площадь составляет 20 тыс. кв. метров.