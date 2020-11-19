Тбилиси, , 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Грузии едва справляется с потоком пациентов из-за пандемии и не выдержит такой нагрузки, если ситуация в ближайшее время не изменится. Такой прогноз 18 ноября сделал один из лидеров партии «Лело для Грузии» Леван Коберидзе в эфире телеканала Palitra News.

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Как отметил политик, минздрав якобы опаздывает с организацией подготовки и переподготовки медицинского персонала, между тем, коронавирусом заражаются до 10% медиков.

«Нужно переподготавливать и мобилизовать таких врачей как я, чтобы мы могли работать в клинках, не говоря уже о студентах, — заявил Коберидзе. — Опаздываем с переподготовкой семейных врачей, с информированием людей. Считайте, что система здравоохранения на грани. Пройдет максимум две недели, и она не выдержит такой нагрузки».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 ноября в Грузии выявили 89 395 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3443 — за прошедшие сутки.

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