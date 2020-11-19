Москва, , 09:41 — REGNUM Мошенничество и правда может иметь «сезонный характер». К примеру, в преддверии «чёрной пятницы» мошенники действительно могут «работать» активнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Именно в этот период многие граждане охвачены «азартом» поймать хорошие акции и купить дешевле заветные товары или получить хорошие предложения от банков по обслуживанию, а соответственно менее бдительны и осторожны — граждан охватывают эмоции и они склонны принимать необдуманные решения, именно в этот момент можно стать жертвой мошенников.

Как же тогда определить, что звонит мошенник и не стать его жертвой — если звонящий начинает требовать от вас персональную информацию, такую как CVV2 (Visa) или CVC2 (MasterCard), PIN код, пароль из смс-сообщения, пароль от личного кабинета в банке — перед вами злоумышленник.

Ведь даже сами сотрудники банка не обладают такой информацией о клиенте и не могут ее запрашивать и исключений тут нет, это касается любой ситуации — будь то предложение якобы «очень выгодной акции от банка специально для вас» или уже ставшая довольно банальной «процедура блокировки карты в результате попытки списания с нее средств со стороны посторонних лиц».

Главная задача мошенника — застать человека врасплох и заставить его потерять бдительность. И чаще всего злоумышленники пытаются напугать жертву потерей денег — действительно, мало кто обрадуется наличию каких-то сомнительных операций по своему банковскому счету — или же порадовать горячими акциями, которые доступны «только здесь и прямо сейчас».

Тем не менее, стоит сохранять спокойствие и помнить одно важнейшее правило — самостоятельный звонок в банк по номеру телефона с банковской карты лучший способ противостоять мошенникам.

Таким образом, стоит совершенно спокойно положить трубку и перезвонить самостоятельно по номеру банка, указанному на карте, и задать все интересующие вопросы сотруднику банка, так вы будете уверены, что разговариваете именно с ним.

Важно помнить, что если вы все-таки стали жертвой мошенников, то вернуть похищенные деньги будет почти невозможно. Ведь в подавляющем большинстве случаев люди сами сообщают свои конфиденциальные данные мошенникам — коды из sms, пароли от личных кабинетов, реквизиты карты.

Стоит отметить, что в этих случаях банк не компенсирует похищенные деньги. К сожалению, статистика говорит сама за себя — мошенники в 2019 году провели 572 тысячи несанкционированных операций со счетами физлиц в России на 5,7 млрд рублей, в 69% случаев мошенники использовали методы социальной инженерии, банки возместили клиентам лишь 935 млн рублей (всего 15% украденных средств).

В «черную пятницу» растет вероятность потерять деньги и на фейковых приложениях известных брендов, которые рекламируются в интернете. Так что скачивать их нужно только с проверенных источников. Осторожно относитесь и к звонкам, вряд ли представители магазина одежды или техники будут обзванивать потенциальных покупателей и оповещать их о «черной пятнице».

В этом нет необходимости, ведь это мероприятие итак максимально растиражированное. И совершенно точно они не будут просить человека называть им персональную информацию или требовать перехода по каким-то ссылкам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники пытаются завладеть данными банковских карт российских граждан, предлагая акции и предложения от имени крупных банков в преддверии «чёрной пятницы».

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