Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве активное строительство Рублёво-Архангельской линии метро планируют начать после 2022 года. Об этом 19 ноября сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, уже утверждена трассировка, и планируется перейти к подготовительным работам, например, строительству конструкций станции «Карамышевская».

"Это то место, где будут пересекаться Большая кольцевая и Рублево-Архангельская линии. Активные работы по этой линии, наверное, мы начнем после 2022 года», — цитирует чиновника агентство «Москва».

Ранее появилась информация о том, что завершить строительство новой линии планируют в 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, вложения в транспортную инфраструктуру составят в 2021 году — запланированы на уровне 376,4 млрд рублей. За этот срок планируется построить 25 новых станций метро.

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