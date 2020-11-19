Новосибирск, , 09:40 — REGNUM Следователи организовали процессуальную проверку информации об издевательствах над детьми в детском центре города Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Проводится процессуальная проверка по информации, размещённой в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их, — уточнили в ведомстве. —

В ходе её проведения будут установлены все обстоятельства произошедшего».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирская прокуратура также начала свою проверку информации о нарушении прав детей в детском центре.

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