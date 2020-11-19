Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM Предприниматели в Бурятии, вынужденные прекратить работу из-за новых коронавирусных ограничений, протестуют второй день. В этот раз собрание прошло возле торгового центра «Форум», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам организаторов, в этот раз к ним присоединились представители предприятий общественного питания. В ходе акции недовольные собирали подписи под письмом к главе республики Алексею Цыденову с просьбой пересмотреть решение о закрытии торговых центров.

«Указ не доработан в части согласования с правительством России о закрытии всех федеральных сетей, в том числе не системообразующих. Считаем, что данный указ направлен только против малого бизнеса Бурятии, на сетевые федеральные сети он не распространяется», — говорится в обращении.

Протестующие также просят представить статистику, согласно которой торговые центры являются очагом распространения коронавируса. Кроме того, они потребовали признать требования о закупке защитных средств неэффективными.

Как сообщало ИА REGNUM, решением региональных властей на две недели закрыты торговые центры, заведения общепита, фитнес-клубы и так далее. При этом ограничение не коснулось федеральных сетей, поскольку это требует согласования с правительством РФ. Это вызвало возмущение местных предпринимателей. Накануне они подали заявление о проведении митинга.

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