Воронеж, , 09:39 — REGNUM Ученики средних и старших классов школ Воронежской области могут остаться на дистанционном обучении до 29 ноября. Как сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области, решение о продлении дистанционного формата ещё на неделю, как ожидается, будет принято на заседании регионального оперативного штаба 20 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Предполагается, что, как и последние две недели, очно посещать школу будут только ученики школ с первого по четвёртый классы. Ученики с пятого по шестой класс будут учиться по смешанному варианту — очно не более двух дней в неделю. Полностью на дистанционном обучении останутся ученики седьмых — одиннадцатых классов. Исключение — малокомплектные сельские школы, где решение принимается муниципалитетом самостоятельно с учетом заболевших детей и учителей, а также интернаты, которые продолжат работу в очном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы 2020 года для воронежских школьников из-за пандемии длились вдвое больше обычного — с 26 октября по 9 ноября. Затем было принято решение о частичном переводе школьников на дистанционное обучение.