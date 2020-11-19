Кувандык, Оренбургская область, , 09:38 — REGNUM В Кукандыкском городском округе Оренбургской области прокуратура организовала проверку по поводу предоставленного на условиях соцнайма опасного дома для многодетной семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

«Проведенный ими визуальный осмотр дома выявил трещины на фасаде и фундаменте здания, предоставленного администрацией Кувандыкского городского округа в безвозмездное пользование семейной паре, под опекой которых находится 11 детей. Как выяснилось, в нарушение норм законодательства орган местного самоуправления не принял меры по обследованию жилого помещения на предмет необходимости проведения капитального ремонта и установления причин неисправностей», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

В адрес и.о. главы городского округа внесено предостережение о недопустимости нарушений закона. Муниципалитету поручено провести комиссионное обследование двухэтажного дома для принятия дальнейших мер по устранению недостатков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники забили тревогу по поводу того, что многодетная семья проживает в доме, состояние которого плачевно — фундамент дома проседает, на стенах имеются трещины.

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