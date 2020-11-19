Элиста, , 09:38 — REGNUM В Республике Калмыкия остаются свободными 40% коек, развёрнутых для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, посетивший общежитие Калмыцкого государственного университета. На базе опорного вуза развёрнут временный госпиталь для больных COVID-19.

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"И без этого госпиталя 40% коечного фонда по всей территории республики свободно. Разумеется, мы перестраховываемся и готовы к любым сценариям, но оснований для паники быть не должно. Если человеку потребуется госпитализация, он будет госпитализирован. Ситуация под контролем», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии на 19 ноября в COVID-стационарах лечение получают 606 пациентов, из них 14 жителей республики находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 258 человек.