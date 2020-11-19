Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ночь на 19 ноября обновился суточный температурный рекорд, установленный 42 года назад. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса. Теплая погода сохранится и в течение всего дня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Женщина с зонтом в Петербурге, 18 ноября 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в четверг синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться тёплым сектором циклонического вихря. Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди.

«Температура воздуха существенно выше нормы, на уровне рекордно высоких отметок», — уточнил он.

Температура воздуха в Петербурге +10… +12 градусов, по Ленинградской области +7… +12 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Из-за циклона в три часа ночи в Северной столице был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года.

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