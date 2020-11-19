Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Средняя номинальная зарплата в Петербурге в 2020 году почти достигла 68 тыс. рублей. Об этом сообщает Петростат, ссылаясь на свои данные к началу октября.

Если верить официальной статистике, в Петербурге в среднем граждане зарабатывают 67 тыс. 935 рублей (здесь и далее — до вычета налогов), а в соседней Ленинградской области — 47 тыс. 260 рублей.

Реальная же зарплата тоже выросла по сравнению с сентябрем 2019 года: в городе — на 3,6%, в области — на 1,1% даже с учетом коронавирусной пандемии.

Реальные денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Петербурге сократились на 3,6%. В Ленобласти падение составило только 0,7%.

К 1 ноября 2020 года работодатели задолжали сотрудникам 86 млн рублей в Петербурге и всего 3,7 млн рублей — в Ленобласти. По сравнению с 1 октября 2020 года объем задолженности в городе подскочил на 135%, а в Ленобласти — всего на 22,4%.