Москва, , 09:23 — REGNUM На сегодняшний день в России 26 школ перешли на карантин из-за пандемии коронавируса, что составляет 0,07% от общего числа российских школ. Это следует из данных инфографики, обнародованной 19 ноября в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ».

Пустой класс © ИА REGNUM

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"Лишь в 26 школах в 12 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении и уточняется, что данное число составляет 0,07% от общего количества школ страны.

Также сообщается, что процент численности обучающихся в закрытых классах составляет 0,56% от общего числа российских школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что число закрытых на карантин в России школ составляет 27.