Пермь, , 09:11 — REGNUM Пермский волейбольный клуб «Кама» ушел на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди игроков, сообщает пресс-служба спортклуба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Волейболисты с положительным тестом переносят заболевание в лёгкой форме. Остальные спортсмены будут заниматься по индивидуальной программе.

Из-за карантина команда отменила поездку на четвертый тур чемпионата Высшей лиги «А» в Новосибирск. Также не состоится матч против клуба «Локомотив-2», запланированный на 21 ноября. «Кама» рассчитывает на резервную дату проведения игры.

Согласно прогнозам, пермский волейбольный клуб проведет домашние игры, намеченные на 4−6 декабря. Команда должна успеть выйти с карантина и будет готова к играм