Саратов, , 09:15 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 19 ноября у 24 469 человек, еще у 235 жителей региона за сутки подтвердили SARS-CoV-2. Минувшим днем заболели 229 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 18 199 человек, за сутки — 414 пациентов. Всего скончались 195 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 206 из числа контактных, 29 — с неустановленным источником заражения. 88 инфицированных среди лиц старше 60 лет, 23 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у восьми человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено почти 718 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ряде регионов России после длительного периода отложенных профосмотров ведется работа по восстановлению объема диспансеризации. Саратовская область не осталась в стороне и жителей приглашают в медучреждения для выявления болезней на ранних стадиях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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