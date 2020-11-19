Москва, , 09:14 — REGNUM Проект автомобильного моста через реку Лена в Якутии представили на «Транспортной неделе» в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На стенде Группы «ВИС» выставлены транспортные проекты, реализуемые в нескольких регионах, в том числе и в Якутии.

Проект моста представлен в виде интерактивного макета и информационного видеоролика, где показаны основные параметры объекта.

Вантовый мост с тремя пилонами не будет иметь аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении. Уже завершается разработка проектной документации по первому этапу проекта. До конца года она поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стоят новые акценты в задачах по работе пассажирского транспорта, сообщил 18 ноября и.о. министра транспорта Александр Нерадько на форуме «Транспортная неделя — 2020».