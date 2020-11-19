Черкесск, , 09:06 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии на армейскую службу в осенний призыв 2020 года отправятся около 500 новобранцев. В настоящее время призывная кампания идет полным ходом, уже направлены в войска более 60% от квоты, выделенной на республику. Об этом сообщил в ходе встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым военный комиссар республики Сергей Белобородов.

«Согласно планам на текущий год в ряды российской армии планируется призвать порядка 500 юношей из Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день в войска уже направленно три сотни призывников», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Темрезов отметил, что республиканский военкомат всегда успешно выполняет поставленные штабом Южного военного округа задачи. Качество призыва и уровень подготовки призывников из Карачаево-Черкесии ежегодно повышаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в осенний призыв из Карачаево-Черкесии проводили на службу в войска около 600 новобранцев. Снижение квоты на призыв происходит практически для всех субъектов РФ из-за перехода армии в значительной степени к контрактной системе.

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