Чита, , 09:03 — REGNUM Суд определил состав присяжных по делу военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части. Об этом 19 ноября заявил журналистам адвокат Руслан Нагиев.

По его словам, рассмотрение дела во Втором восточном окружном военном суде в Чите продолжится 23 ноября. Ранее Шамсуидинов признал вину в расстреле своих сослуживцев в Забайкальском каре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года Рамаиль Шамсутдинов устроил стрельбу из автомата АК-74М. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. В Министерстве обороны пояснили, что у военнослужащего произошел нервный срыв по личным причинам.

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