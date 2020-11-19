Самара, , 09:04 — REGNUM Экс-начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД РФ по г. Самаре обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По версии следствия, летом 2020 года фигурант уголовного дела потребовал от бизнесмена, который намеревался открыть в Самаре пункты общественного питания и нелегальной продажи алкоголя, каждый месяц выплачивать деньги за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений законодательства в сфере услуг общественного питания и торговли алкоголем. Следователи считают, что в августе текущего года взяткодатель передал обвиняемому 140 тысяч рублей. После этого фигуранта уголовного дела задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Помимо этого, сотрудниками прокуратуры было выявлено, что с 2016 года по 2019 год обвиняемый представлял недостоверную и неполную информацию о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В результате обвиняемый, по представлению прокуратуры Самары, был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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