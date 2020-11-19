Красноярск, , 08:59 — REGNUM Вертолёт Ми-8, выполняющий санитарные рейсы по Красноярскому краю, назвали именем врача Ильи Житкова, умершего от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Вертолёт санавиации, названный именем умершего врача Kraszdrav.ru

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Доктор Житков посвятил спасению людей десятки лет своей жизни. Один из коллег врача предложил увековечить память о медике, назвав в его честь воздушное судно. Руководство медучреждения и минздрав поддержали эту идею.

Гендиректор авиакомпании «АэроГео» принял предложение назвать один из вертолётов именем врача.

Напомним, 54-летний Илья Житков работал в «красной зоне» с 1 июня 2020 года. 26 июля он санрейсом вывозил очередного тяжёлого больного из Северо-Енисейска. К вечеру почувствовал себя плохо. Пневмония со стремительным течением, спровоцированная коронавирусной инфекцией, и септический шок привели к летальному исходу. Доктор скончался в августе в реанимации больницы, в которой проработал 30 лет:

«Теперь Илья Житков снова в небе».

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