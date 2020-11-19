Женева, Швейцария, , 09:00 — REGNUM За последние сутки на планете Земля было выявлено свыше 536 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 19 ноября следует из обнародованных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По информации ВОЗ, на 19:34 мск 18 ноября в мире было выявлено в общей сложности 55 326 907 носителей SARS-CoV-2 и данное число за прошедшие 24 часа возросло на 536 224.

При этом наибольшее число заразившихся коронавирусом за сутки в мире — 670 785 — было выявлено 14 ноября.

Также уточняется, что за этот же период в организацию поступили сведения о 9220 скончавшихся от COVID-19 пациентах и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1 333 472.

Кроме того, уточняется, что свыше 45% новых выявленных случаев заражения коронавирусом (244 710 заразившихся) приходится на Европу, далее следуют Северная и Южная Америка (195 663), третьей идет Юго-Восточная Азия (47 152).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для борьбы с пандемией и восстановления экономики мировому сообществу необходимо объединиться и сотрудничать.