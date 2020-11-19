Пенза, , 09:16 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии скончались 222 пациента с коронавирусом. За сутки от последствий заражения инфекцией скончался 56-летний мужчина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пациент страдал рядом заболеваний, в числе которых ожирение, атеросклероз аорты, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, стационар клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина, 24 продолжает прием пациентов в штатном режиме. Данный корпус дополнительно подготовили для ковидных пациентов в случае необходимости. В настоящее время стационар работает в круглосуточном режиме по двум профилям — кардиология и неврология.

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