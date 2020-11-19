Киев, , 09:05 — REGNUM Бывшее руководство компании-поставщика стройматериалов для строительства «Бориспольского экспресса» могло украсть девять миллионов гривен или около $320 тыс. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

Как сообщается, бывшему директору компании вручён документ о подозрении в связи с возможным хищением средств.

«По данным следствия, между ООО «Киев песок» и Региональным филиалом «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» был заключён договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту «Киев — Пассажирский» — аэропорт Борисполь», — сказано в сообщении.

Согласно судебно-экономической экспертизе, предприятие получило более 21 млн гривен (около $746 тыс. — ИА REGNUM) за поставку 60 тыс. куб. метров песка, однако в действительности было поставлено всего 35 тыс. куб. метров песка. Бывший директор компании мог присвоить около девяти миллионов гривен.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Напомним, «Бориспольский экспресс» был открыт в конце 2018 года в присутствии действующих на тот момент президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Он «прославился» многочисленными поломками и уголовными делами, связанными с его строительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» Роман Веприцкий назвал «Бориспольский экспресс» примером эффективности новой системы закупок, благодаря которой государству удалось сэкономить десятки миллионов гривен.

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