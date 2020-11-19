Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга из-за роста числа случаев заражения коронавирусом вводят новые ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

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Так, с 23 ноября зрителям запретили посещать спортивные мероприятия. Меры не затронут работу профессиональных спортивных клубов и тренировку спортсменов.

Кроме того, в торговых центрах останавливается работа предприятий общественного питания и ледовых катков.

Также с 1 декабря заполняемость концертных, театральных и кинозалов не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 ноября в Петербурге выявлено 2215 новых носителей коронавируса. Это на 85 случаев больше, чем днем ранее. Суточный прирост составил 4%. Нарастающим итогом в городе зафиксировано 88 088 случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели за всё время 51 999 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 4691 человек.

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