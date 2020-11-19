Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM В ходе онлайн-встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с жителями Углегорского района поступила жалоба на высокие цены на свежие овощи. Стоимость кг помидор достигает 540 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе прямого включения из магазина в Шахтёрске местная жительница заверила, что овощи есть по доступным ценам. Глава региона усомнился.

«Помидоры стоят 250 рублей, потому что наша передача идет? Или всегда так?» — спросил Лимаренко.

Глава города Сергей Дорощук сообщил, что помидоры по 250 рублей за кг быстро разбирают. Остаются на прилавках более дорогие. Жители в соцсетях написали губернатору о ценах на овощи: помидоры по 540 рублей за кг, огурцы — 390, перец — 513.

В Углегорском районе в настоящее время работает комиссия министерства сельского хозяйства и торговли. Валерий Лимаренко поручил разобраться в ситуации с высокими ценами на овощи.

«Вы должны проследить за тем, чтобы конкурентная продукция поставлялась. Создать условия для бизнеса», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Приморье в октябре увеличилась до 4,1% после 3,8% в сентябре. Ценовую динамику в регионе определяли федеральные факторы: ослабление рубля и повышенный спрос на отдельные товары из-за пандемии коронавируса. Основной вклад в повышение инфляции внесли товары с высокой волатильностью цен: овощи, сахар, подсолнечное масло.