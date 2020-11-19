Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге намерены привлечь новых работников для колл-центров в медучреждениях, заявил глава города Александр Высокинский местным СМИ.

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Мэру передали жалобы жителей, заболевших COVID-19, у которых не получается дозвониться в поликлиники.

Градоначальник признал, что ситуация в нагрузкой медработников является напряжённой. Идёт набор дополнительных сотрудников для колл-центров — найдено уже 150 работников пожилого возраста.

«Мы рассмотрим возможность привлечения врачей 65+ для работы в колл-центр», — сказал градоначальник в эфире портала «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили, что в Екатеринбурге удалось в 20 раз сократить количество недозвонов в скорую помощь.

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