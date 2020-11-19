Ставрополь, , 09:00 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье, по данным на утро 19 ноября, достигло 494. За минувшие сутки в регионе скончались пятеро носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

К настоящему времени на Ставрополье проведено почти 846 тыс. тестов на COVID-19, зарегистрировано свыше 25,2 тыс. фактов заражения. Накануне в крае инфекцию выявили у 216 человек — это один из самых высоких суточных приростов в регионе с начала пандемии.

Выздоровели на Ставрополье за прошедшие сутки 467 пациентов с коронавирусом. Всего в крае, по официальным данным, болезнь победили более 22,2 тыс. человек, или почти 88% заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья в настоящее время работают в дистанционном режиме. Вместе с тем школы края с 16 ноября после осенних каникул вернулись к очному формату работы.

Читайте также: Студентов на Ставрополье отправили на «удаленку»