Казань, , 09:16 — REGNUM В Татарии зарегистрирована смерть еще одного пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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59-летнего мужчину госпитализировали в инфекционный стационар с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Лечение пациента осложнялось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего по состоянию на 19 ноября погибшими от COVID-19 числятся 124 жителя Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии среди погибших, зараженных новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированы 12 медработников. Пять случаев из них признаны страховыми, то есть заражение сотрудников произошло на рабочем месте. Еще в пяти — отсутствует связь с профессиональной деятельностью. Расследование продолжается по двум скончавшимся медикам.

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