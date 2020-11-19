Москва, , 08:45 — REGNUM Сотрудники Роскачества провели повторную проверку водки и выяснили, что вся проверенная продукция безопасная. Об этом сообщается на сайте организации.

«Вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили пять баллов в рейтинге Роскачества», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что качество водки кардинально не зависит от ее цены. Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве заявили, что жители России стали меньше употреблять крепких алкогольных напитков, отдавая предпочтение вину.

Согласно отчёту о состоянии рынка вина, составленного на основе информации, полученной от торговых сетей, ФТС России, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и Центра оценки потребительского поведения Роскачества, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи вина в стране увеличились на 5,7%.

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