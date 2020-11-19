Челябинск, , 08:43 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова прокомментировала показания, которые дал против неё бывший градоначальник и её экс-руководитель Евгений Тефтелев. Она высказалась на телеканале ОТВ.

«Те факты, о которых он говорил в суде, не соответствуют действительности. Ко мне это никакого отношения не имеет. Это всё было совершено прежним руководством города», — сказала Котова, цитирует её 74.ru.

Она добавила, что документы она не рассматривала и не подписывала, а также не давала указаний. В связи с этим чиновница считает, что обсуждать здесь нечего. Также она ответила на вопрос, собирается ли судиться с Тефтелевым. По её словам, таких планов у неё нет.

Как сообщало ИА REGNUM, показания Тефтелева были оглашены в суде в октябре. Он указал на Котову, на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и на ряд других лиц. Гаттаров уже подал иск о защите чести и достоинства.