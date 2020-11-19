Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга объявило о введении со следующей недели новых запретов и ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. Еще ряд ограничительных мер начнет действовать с декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В одном из ТЦ Петербурга ИА REGNUM

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Вслед за закрытием фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых и торгово-развлекательных центров с понедельника, 23 ноября, в помещениях ТЦ и ТРЦ приостанавливается деятельность вообще всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков. Гражданам запрещено находиться в помещениях и на территории общепита и катков в ТЦ и ТРЦ.

Также с 23 ноября в Петербурге полностью запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия.

Ужесточаются требования к детским игровым комнатам площадью не более 50 кв. метров, которым разрешено работать при предприятиях общественного питания. В частности, им запрещено использовать игровое, спортивное и иное оборудование, которое по каким-либо причинам нельзя продезинфицировать после каждого использования.

Особый комплекс требований с 23 ноября будет предъявлен к общественным каткам, снискавшим в последние годы большую популярность у молодежи и других групп населения.

Так, на ледовой площадке количество катающихся не должно превышать 1 человека на 10 кв. метров. Это требование касается как открытых, так и крытых ледовых катков.

На крытых катках не должно быть одновременно более 30 человек, запрещено использовать такой каток одновременно для катания спортсменов и иных посетителей. На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.

«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — отметили в Смольном.

С 1 декабря 2020 года разрешенная наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах Петербурга снижается с ныне действующих 50% до 25% от количества зрительских мест в зале. Под это правило не подпадут только те мероприятия, на которые по 18 ноября включительно уже были проданы билеты в большем количестве.

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Напомним, в Петербурге продолжает действовать запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). С 9 ноября приостановлена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в ТЦ и ТРЦ. Запрещен доступ посетителей в детские игровые комнаты, находящиеся в магазинах и зданиях торговых и торгово-развлекательных центров. Установлен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек, ограничение количества участников свадеб и другие запреты.

Введена обязательная самоизоляция для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Также до трети сотрудников предприятий и организаций должны уйти на удалённую работу.

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