Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве открываются ещё три новых донорских пункта сдачи плазмы с антителами к COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Дополнительные пункты заработали на базе больницы №67, больницы Ерамишанцева и 2-го отделения Центра крови имени Гаврилова на Беговой.

Теперь в Москве переболевшие COVID-19 могут сдать плазму с антителами к вирусу в семи донорских пунктах. За сдачу плазмы донорам платят 5 тыс. руб. и дают компенсацию на питание в размере 1 тыс. 212 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве донорам плазмы с антителами на коронавирус SARS-CoV-2 обеспечат бесплатный проезд.

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