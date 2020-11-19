Париж, , 08:41 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 28,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 23 383 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 065 138.

Также уточняется, что за это же время от COVID-19 во Франции скончались 427 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов составляет 46 698.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 45 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.