Москва, , 08:36 — REGNUM Почти во всех российских регионах в конце ноября ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные статистики, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян 19 ноября РИА Новости.

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На основе официальных данных о распространённости COVID-19 учёные разбили все регионы РФ на пять групп. Так, в «тёмно-красных» регионах распространение усиливается, а в «зеленых» — затухает. Большинство регионов помечены жёлтым цветом, это стабильный показатель распространения болезни.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — сказал Тавадян.

Позднее всех выйдут на плато, по его прогнозу, Коми, Калининградская область, Татария, Пермский край, Московская область, Крым, Чувашия и Новгородская область. Там ситуация острая. Тяжёлая она в Карелии, Псковской области, Санкт-Петербурге, на Чукотке и в Чечне.

Менее всего распространение вируса выражено в Еврейской автономной области и Севастополе, отметил эксперт.