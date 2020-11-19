Владикавказ, , 08:32 — REGNUM Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за непогоды. Запрет введен с 23:00 18 ноября 2020 года для всех видов транспортных средств, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

Ухудшение погодных условий накануне произошло на территории Грузии, в связи с чем обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств стало невозможно, что послужило выдаче рекомендаций пограничной полиции Грузии о запрете на проезд через пункт пропуска на границе с Россией.

«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении». — говорится в сообщении МЧС по РСО-Алании.

Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня в районе автомобильного пункта пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» ожидается пасмурная погода, без осадков, температура воздуха +1… — 3°, практически без ветра.