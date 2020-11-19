Анкара, , 08:33 — REGNUM За минувшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 4215 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 425 628.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 116 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 11 820.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 361 605 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 16 623 489 тестов на коронавирус, 158 811 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 3819 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.