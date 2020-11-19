Биробиджан, , 08:32 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выздоровевших после COVID-19 стало в два раза больше, чем тех, у кого заражение коронавирусом подтвердилось лабораторно, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За сутки в области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью 73 человека. Днём ранее в ЕАО число заболевших и выздоровевших было одинаковым — 29.

За весь период пандемии в регионе заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 2648 человек, вылечились 1525, умерли 47.

В двух госпиталях находится 171 пациент с коронавирусом, ещё 905 человек лечатся на дому. Из 310 созданных в области коек для лечения пациентов от COVID-19 заняты 240 (77,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, курящие при заболевании COVID-19 чаще сталкиваются с серьёзными осложнениями, сообщили 19 ноября в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).