Богота, , 08:29 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 6875 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 218 003.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 182 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 34 563.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 125 184 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 5911 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.